CorSera – Napoli, Conte è preoccupato; la squadra si è arresa a Como

Secondo Il Corriere della Sera, Antonio Conte è preoccupato per l’atteggiamento dei suoi che ha notato contro il Como: “«Avevamo detto di fare delle cose, ne sono state fatte altre» dice uno sconsolato Conte a fine partita, spiegando così il crollo della squadra dopo il primo tempo, quando si è consegnata agli avversari. I segnali dati a Como non autorizzano pensieri di gloria. Non è il punto in più dell’Inter a preoccupare Conte quanto l’arrendevolezza dei suoi: costantemente in difficoltà, incapaci di reagire, distratti“