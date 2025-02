Chiariello: “Come fate a pensare che sia finita a -1 punto?”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato, con il suo editoriale, delle dichiarazioni per Campania Sport, su Canale 21, soffermandosi sulla lotta Scudetto:

“Siamo a un punto, come fate a pensare che sia finita? Non è finito un bel niente! C’è una flessione evidente, c’è un Napoli che a febbraio ha fatto molto male, ma con l’Inter è da giocare, perché questa Inter non imbattibile, lo sta dimostrando ieri. Ha pagato le pene dell’inferno per battere il Genoa, che ha fatto un figurone. E il gol l’ha fatto quel maleducato di Lautaro Martinez, graziato dal Giudice Sportivo. E il signor Mkhitaryan giocherà a Napoli perché è stato graziato dall’arbitro. Ma noi ce ne freghiamo della Marotta League e di tutte queste fesserie, però sicuramente il campionato per essere regolare deve vedere le regole applicate. Bene bisogna essere più forti di tutto e di tutti, del fuoco amico e dei giudici sportivi, perché il Napoli c’è“.