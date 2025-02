Cds – Il Napoli sparisce nella ripresa contro il Como; zero vittorie nel mese di Febbraio

Il Corriere dello Sport ha analizzatola sconfitta del Napoli contro il Como per 2-1 nel lunch match di ieri: “La capolista se ne va, letteralmente, intorno alle 13.30: comincia il secondo tempo, il Napoli sparisce dal campo e il primo posto cola a picco nel lago. Lo affoga il Como di Fabregas dopo aver strangolato la Fiorentina, ispirazione spagnola e l’anima di Nico Paz e Assane Diao, 39 anni in due, l’essenza del talento e della sfrontatezza mancati ad avversari molto più scafati e titolati. La scena finale del delitto di febbraio, mese in cui la squadra di Conte non ha mai vinto raccogliendo 3 punti in quattro partite e perdendo l’imbattibilità dopo dieci, è perfetta“.