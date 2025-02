Raffaele Auriemma ha parlato durante la trasmissione televisiva di Tele A sul Napoli.

Le parole del giornalista sul calciomercato del Napoli a gennaio: “Il Napoli ha incassato 75 milioni dal mercato di gennaio per Kvara e non ha investito niente sul mercato. Ha fatto finta di spendere e di investire, ma in realtà la società non ha voluto spendere soldi. Lo testimoniano le trattative per Garnacho e Comuzzo”.