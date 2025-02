Tuttosport – Caprile osservato speciale di Spalletti

Il portiere tesserato per il Napoli ma in prestito a Cagliari Elia Caprile ha attirato le attenzioni del commissario della Nazionale italiana Luciano Spalletti.

Il numero 1 ex Empoli dopo l’ottima stagione vissuta in Toscana, è rientrato a Napoli e si è fatto trovare pronto nel periodo dell’infortunio di Meret; nel mercato invernale è avvenuto il passaggio a Cagliari dove ha realizzato prestazioni convincenti fin da subito.

Stasera, per Cagliari – Juventus è atteso un emissario dell’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti per visionare dal vivo il nativo di Verona.

È l’occasione giusta anche per osservare Di Gregorio per scegliere chi convocare in Nations League insieme a Donnarumma e Vicario, nella lista sono presenti anche il portiere azzurro Meret e Marco Carnesecchi tesserato per l’Atalanta.