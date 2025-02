Philip Billing titolare a sorpresa contro il Como: le ultime sulla formazione

otrebbe essere la giornata di Philip Billing. Anche Repubblica conferma l’ipotesi di una sua sorprendente titolarità nella sfida contro il Como. Una scelta che sembra avere un duplice obiettivo: dare fiducia al centrocampista arrivato a gennaio e, allo stesso tempo, preservare Anguissa, diffidato e reduce da prestazioni non brillantissime.

Secondo il quotidiano, nell’allenamento di ieri a Castel Volturno, il tecnico ha testato Billing al posto di Anguissa, proprio per evitare il rischio di una squalifica. Per il resto, la formazione sembra definita: 3-5-2 con il tandem offensivo Raspadori-Lukaku. Grande attesa anche sugli spalti, con mille tifosi pronti a sostenere la squadra in una sfida cruciale per la corsa allo scudetto.