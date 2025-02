Khvicha Kvaratskhelia, ex attaccante del Napoli e ora in forze al PSG, si sta ambientando abbastanza bene in Francia. Il georgiano, ha trovato la prima rete in campionato contro il Monaco e la prima rete in Champions contro il Brest.

Questa sera, nella gara importantissima contro il Lione, l’ex 77 azzurro ha rifilato un assist a Dembelè per il momentaneo 0-2. Il PSG vola a +13 dal Marsiglia secondo in classifica.