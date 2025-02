Il Napoli crolla a Como e perde il primo posto. La squadra di Conte può ancora lottare per lo scudetto?

Il Como di Fabregas vince 2-1 contro un Napoli in crisi che non vince da quasi un mese.

Tra i peggiori in campo ci sono sicuramente Rrahmani e Lukaku con il primo che è stato autore di un autogol da horror che ha portato in vantaggio i comaschi mentre l’attaccante belga è stato completamente annullato dalla difesa del Como nell’arco dei 90 minuti.

Il migliore in campo della squadra partenopea è sicuramente Raspadori che è andato ancora una volta a segno dimostrando di essere in gran forma. Tuttavia ciò non è bastato a placare la coppia d’oro del Como formata da Paz e Diao con lo spagnolo che è già a 5 gol dal suo arrivo in italia a gennaio.

Questa sconfitta è molto pesante non solo sul fronte psicologico ma anche in ambito classifica.L’Inter, grazie alla vittoria ottenuta ieri contro il Genoa, si trova a +1 sul Napoli mentre l’Atalanta, qualora dovesse vincere contro l’Empoli, accorcerebbe il gap salendo a -2 dai partenopei. La lotta scudetto dunque si infiamma ancor di più anche in vista dello scontro diretto tra i partenopei e i nerazzurri in programma tra 6 giorni al Maradona.

L’Inter arriverà con un punto in più al Napoli e Conte dovrà esser bravo a far dimenticare ai ragazzi questo mese di febbraio più che negativo condito da tre pareggi e la sconfitta di oggi. Lo scudetto è un obiettivo ancora alla portata ma bisognerà vincere contro l’attuale capolista ed essere costanti nei risultati in quanto ci saranno altri match complicati come quelli con Fiorentina e Milan.