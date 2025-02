“Napoli spinge gli azzurri: riprendiamoci la vetta!” è il titolo di apertura de Il Mattino nella sua prima pagina odierna, dedicando ampio spazio alla squadra partenopea.

La formazione di Conte occupa momentaneamente il secondo posto in classifica, a un solo punto dall’Inter, che ieri sera ha superato il Genoa per 1-0. Per tornare in testa, serve una pronta reazione nel match delle 12:30 contro il Como.