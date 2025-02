Fabregas: “Lobotka? Proveremo a non farlo giocare”

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di Como – Napoli:

Avete preparato qualcosa per limitare Lobotka? “Certamente si, quando vedo un palleggiatore di questa qualità mi piace andare a pressarlo per non farlo giocare. È un test importante per vedere la nostra maturità”.

Affrontate le partite a viso aperto, è questa la mentalità che vuoi portare al Como? “Si, il nostro modello di gioco deve essere questo. Quando un giocatore viene al como deve avere in testa che deve pressare alto, giocare aggressivo. La mentalità che vogliamo creare è che l’avversario non conta, abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti”.