Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito allo Scudetto ai microfoni di Dazn post Empoli–Atalanta 0-5. Ecco le parole del nigeriano:

“Scudetto? Siamo in un buon periodo dove abbiamo risposto, possiamo continuare così vincendo di nuovo. Possiamo fare bene per mettere in difficoltà Inter e Napoli”.