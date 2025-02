Conte: “Sono certo che possiamo fare bene”

Prima della partita che vedrà il Napoli di Antonio Conte affrontare il Como di Fabregas, il mister azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulla scelta di schierare Billing dal primo minuto:

“Con il suo ingresso, vogliamo dare opportunità a giocatori che finora hanno avuto poco spazio. Billing è in ottima forma e ha già assimilato le nostre idee tattiche. Riguardo ad Anguissa, che è diffidato, non è un problema; vediamo questa come un’opportunità per valorizzare i calciatori a disposizione. Siamo a Como per disputare una grande partita e ottenere il massimo risultato”.

Ha poi aggiunto, sulla coppia d’attacco:

“Un allenatore deve affrontare le varie situazioni che si presentano, come infortuni o forme non ottimali. È fondamentale trovare soluzioni che esaltino i giocatori senza stravolgerli. La formazione che abbiamo schierato dimostra come i sistemi siano flessibili, ma ciò che conta è l’interpretazione in campo. Anche se ci troviamo in una situazione di emergenza, sono certo che possiamo fare bene”.