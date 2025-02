Como – Napoli, Spinazzola: “Nel secondo tempo non siamo proprio entrati in campo…stiamo calando soprattutto sul piano mentale”

Dopo la sconfitta contro il Como, Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Dazn dicendo che c’è stato un grande calo mentale nel secondo tempo ma che la squadra è già pronta a ricominciare e preparare al meglio il match contro l’Inter.

“Il primo tempo siamo stati propositivi e coraggiosi, abbiamo rimesso la partita in piedi nonostante un autogol sfortunato di Amir. Nel secondo tempo ci è mancato tutto questo, sono già 4 partite che caliamo sotto l’aspetto mentale, commettiamo errori incredibili. Non possiamo giocare palla lunga sugli attaccanti. Nei tre pareggi sono stati i dettagli a fregarci, oggi invece non siamo proprio rientrati in campo, c’è poco da dire, il Como andava il doppio. Siamo ancora lì, sembra che sia finito oggi il campionato, ma con serenità prepareremo una grande partita contro l’Inter perché siamo forti e ce la giocheremo fino alla fine. Essere sotto di un punto cambia poco, anche se avessimo vinto oggi non sarebbe cambiato niente. Il campionato è molto lungo, ci sono tanti punti in palio, domani vedremo gli errori e prepareremo al meglio il big match del Maradona“.