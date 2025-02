Como – Napoli, ADL suona la carica: “Non è un punto in meno che deve spaventarci…forza ragazzi”

Dopo la sconfitta subita contro il Como il presidente De Laurentiis ha voluto esprimere il suo sostegno alla squadra, in vista del prossimo match contro l’Inter capolista, con un commento su X:

“Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!“

Il Napoli ora deve assolutamente tornare al top dopo un febbraio pessimo e dovrà dare il massimo in vista della partita contro l’Inter che sarà importantissima per le sorti del nostro campionato. I nerazzurri sono infatti a +1 dai partenopei e lo scontro diretto di sabato potrebbe ribaltare nuovamente la classifica o far allontanare ancor di più dalla vetta la squadra di Conte.