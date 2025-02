Sky sport – probabili formazioni Como – Napoli. Torna Spinazzola, Out Mazzocchi

Domani alle 12:30 si giocherà il match tra il Como di Fabregas e il Napoli di Conte. I comaschi sono reduci da una grande vittoria contro la Fiorentina al Franchi, dimostrandosi ancora una volta una squadra molto insidiosa. I partenopei cercano invece la vittoria dopo i pareggi con Roma, Udinese e Lazio per tenere l’Inter al secondo posto in vista dello scontro diretto di sabato 1 marzo.

Come riportato da Sky sport, Fabregas dovrebbe schierare la stessa formazione vista a Firenze col tridente d’attacco composto da Strefezza, Paz e Diao. In difesa potrebbe esserci il rientro di Kempf reduce da un infortunio muscolare alla coscia subito il 26 gennaio.

Per quanto riguarda il Napoli, Conte dovrebbe riconfermare il 3-5-2 visto all’Olimpico. Spinazzola tornerà tra i titolari e andrà a sostituire Mazzocchi che ha subito una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. In attacco verrà riconfermata la coppia Raspadori-Lukaku mentre in difesa ci saranno nuovamente Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani.