L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Leonardo Spinazzola. Secondo il quotidiano Spinazzola è tornato dall’infortunio e sarà subito titolare contro il Como. Il Napoli contro i lariani giocherà come all’Olimpico con la Lazio con il 3-5-2, ma con altri interpreti. Soprattutto sugli esterni la coppia sarà inedita. Conte ha scelto Politano e Spinazzola. C’è voglia di spingere sulle fasce per mettere in difficoltà l’avversario. Politano torna titolare e proverà a essere protagonista in un ruolo che ha dimostrato di saper svolgere con grande abnegazione. Anche se è un attaccante esterno, percorre tutta la fascia con generosità e la qualità per fare la differenza. Il momentaneo 2-1 all’Olimpico è nato proprio da una sua intuizione. Su quella opposta ci sarà Spinazzola. L’ex Roma ha smaltito l’infortunio muscolare al gluteo e anche ieri ha dato segnali confortanti. Sta bene fisicamente e potrà esibirsi secondo lo spartito che preferisce maggiormente: ovvero come esterno a tutta fascia.