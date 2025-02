Napoli-Fiorentina: Ecco tutte le info sull’apertura della vendita dei tagliandi, fasi di vendita e prezzi

Napoli-Fiorentina sarà una gara importante per gli azzurri in chiave corsa scudetto, match valevole per la 28° giornata di campionato, che si giocherà sabato 9 marzo 2025 alle 15.00 allo stadio Maradona.

I tagliandi saranno acquistabili già da lunedì 24 febbraio 2025 a partire dalle ore 12.00 e fino alle 23.59 di giovedì 27 febbraio quando terminerà la fase 1 con prelazione per i possessori di Fidelity Card SSC Napoli – Fan Stadium Card, dando così inizio alla fase 2: vendita libera dei tagliandi a partire dalle ore 12.00 di venerdì 28 febbraio e che terminerà al fischio d’inizio della gara o ad esaurimento della capienza massima dello stadio.

La fase 1: possessori Fidelity Card SSC Napoli – Fan Stadium Card: oltre a garantire agli acquirenti la prelazione nella vendita dei tagliandi permette agli acquirenti di acquistare i biglietti a prezzi ridotti rispetto a quelli base della fase 2 di vendita libera.

PREZZI FASE 1: POSSESSORI FIDELITY CARD SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD:

Curve Inferiori: 30€

Curve Superiori: 45€

Distinti Inferiori: 55€

Distinti Superiori: 70€

Distinti Superiori Premium: 85€

Tribuna Nisida: 95€

Tribuna Posillipo: 115€

Tribuna Posillipo Premium: 135€

FASE 2: VENDITA LIBERA:

Curve Inferiori: 35€

Curve Superiori: 50€

Distinti Inferiori: 65€

Distinti Superiori: 80€

Distinti Superiori Premium: 95€

Tribuna Nisida: 105€

Tribuna Posillipo: 125€

Tribuna Posillipo Premium: 150€

Questi sono i prezzi delle 2 fasi di vendita dei tagliandi comunicati dalla SSC Napoli per il match contro la Fiorentina al Maradona, valevole per la 28° giornata di Serie A Eni Live.

Chi avrà la meglio tra i partenopei e i viola?