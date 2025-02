Napoli – Fiorentina, ecco i prezzi dei biglietti.

Come comunicato dalla Ssc Napoli, il match tra Napoli e Fiorentina si giocherà domenica 9 marzo alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. La fase 1 di vendita dei biglietti per i soli possessori di fidelity card inizierà alle ore 12:00 di lunedì 24 febbraio mentre la vendita libera inizierà alle 12:00 di venerdì 28 febbraio.

I prezzi saranno i seguenti:

Settore Fase 1 – Fidelity Card Fase 2 – Vendita Libera CURVE INFERIORI 30 € 35 € CURVE SUPERIORI 45 € 50 € DISTINTI INFERIORI 55 € 65 € DISTINTI SUPERIORI 70 € 80 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 € 95 € TRIBUNA NISIDA 95 € 105 € TRIBUNA POSILLIPO 115 € 125 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 € 150 €

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il settore ospiti non ci sono ancora informazioni a riguardo.