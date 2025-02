L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte in questa stagione sta concedendo diversi giorni di riposo agli azzurri dopo le partite di campionato. Dopo Napoli-Juventus il tecnico azzurro diede addirittura tre giorni di riposo ai suoi, affermando che si trattasse di un premio. Però, non è solo questo il motivo. Ci sono degli indizi da considerare. Dopo il successo con la Juventus, Conte diede tre giorni di permesso alla squadra. Indubbiamente un po’ troppo per essere considerati solo un premio per la vittoria. Dopo il pari all’Olimpico, ha dato due giorni di riposo. Insomma, forse Conte avverte l’esigenza di dover far tirare il fiato. Quindi non è solo un regalo ai giocatori, ma una strategia per salvaguardarli da infortuni e problemi fisici.