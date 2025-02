L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle ultime dall’infermeria in casa Napoli. Secondo il quotidiano Conte dovrà fare a meno di Pasquale Mazzocchi per diverse partite, il giocatore si era fatto male giovedì a Castel Volturno, e ieri è arrivato il responso degli esami ai quali si è sottoposto. Lo stop dell’ex Salernitana non gli ha fatto piacere e si è subito sincerato delle sue condizioni. Nel frattempo ci sono due buone notizie. Per un Mazzocchi che si ferma per infortunio, c’è uno Spinazzola che recupera e che torna a disposizione di Conte per il Como. E c’è un’altra buona notizia per il tecnico: Olivera è vicinissimo al recupero, tanto che contro il Como sarà in panchina.