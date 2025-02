Conte in conferenza stampa: “Non ha senso oggi fare valutazioni sugli altri. Sulle dichiarazioni di Ausilio…”

Antonio Conte ha tenuto la conferenza stampa prepartita per Napoli – Como. Il mister sembra essere sereno, concentrato e voglioso di tornare alla vittoria per tenere saldo il primo posto in classifica in vista dello scontro diretto con l’Inter in programma sabato 1 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Un giornalista ha chiesto al tecnico leccese un giudizio sui passi falsi delle italiane nei playoff di Champions League e su un eventuale interesse di Milan e Roma in vista della prossima stagione. Conte ha replicato affermando che non ha senso oggi fare valutazioni sugli altri, sia se parlano o su risultati delle altre affermando che è del tutto inopportuno.

Un altra domanda fatta al mister partenopeo riguarda le dichiarazioni del ds dell’Inter Piero Ausilio il quale ha affermato la sua preferenza nel vincere la Champions League piuttosto che lo scudetto. Conte ha rapidamente dichiarato che non parla di cose dette da dirigenti di altre squadre dimostrando ancora una volta piena concentrazione sul proprio lavoro.