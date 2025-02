L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante Romelu Lukaku e Scott McTominay. Secondo il quotidiano Lukaku e McTominay sono due giocatori fondamentali per il Napoli di Conte e sono anche quelli che hanno trovato il gol con più continuità in questa stagione. Lukaku, il capocannoniere della squadra , ha realizzato più reti in trasferta che in casa: 5 contro 4. E McTominay, il secondo più prolifico della rosa, ha reso anche lui meglio in trasferta: 4 reti contro 2. Tra l’altro, la maggior parte dei gol sono pesantissimi. Lukaku s’è esibito contro Cagliari, Milan, Udinese, Fiorentina, e Atalanta. McTominay, invece l’ha fatto contro Inter, Torino, Fiorentina e Atalanta. In totale sono 28 i punti conquistati in trasferta in 13 partite, come quelli raccolti al Maradona.