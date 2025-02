L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità dall’infermeria in casa Napoli. Secondo il quotidiano Pasquale Mazzocchi aveva accusato un risentimento muscolare nella seduta d’allenamento di giovedì e gli esami a cui si è sottoposto nelle successivamente hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. L’infortunio dell’esterno si aggiunge a quello di Neres, messo ko a inizio febbraio da una lesione distrattiva al semimembranoso della coscia sinistra. Con questo infortunio il difensore azzurro dovrà fermarsi per circa quattro settimane e dunque salterà il Como, l’Inter, la Fiorentina e il Venezia per poi tornare dopo la sosta di marzo per la sfida con il Milan.