Avvocato Ssc Napoli: “Chiuso il caso Anguissa, una delle pagine più vergognose della storia”

Il legale della società partenopea Mattia Grassani ha comunicato nel corso di Forza Napoli Sempre su Radio Marte che il caso Anguissa si è concluso dopo due anni e mezzo definendo questa vicenda come una delle più vergognose nel rapporto tra agenti e società.

Come riportato dall’avvocato Grassani, ciò che ha suscitato parecchia indignazione è stato il comportamento dell’avvocato Alessandro Pettine il quale ha cercato di ottenere somme non dovutegli alla Ssc Napoli minacciando anche un pignoramento di 1 milione di euro che il tribunale ha dichiarato inesistente due giorni fa condannandolo a pagare 45mila euro per le spese legali.

Questo avvocato dovrà anche affrontare una causa per truffa aggravata presso il tribunale di Ascoli in quanto un anno e mezzo dopo la conclusione dell’accordo contrattuale tra il Napoli e Anguissa, avrebbe sostituito e cambiato gli accordi producendo un documento falso.