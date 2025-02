Anguissa verso la titolarità a Como. Conte pronto a prendersi il rischio.

Como-Napoli, sarà un test molto importante per gli azzurri, ma i partenopei sono obbligati a vincere se vogliono arrivare allo scontro diretto contro l’Inter da primi in classifica.

Il Como, un club neopromosso con un allenatore clamoroso come Cesc Fabregas che fa giocare la sua squadra in modo spettacolare ed una società che tra il mercato estivo e quello di gennaio ha investito molto.

Il Napoli oltre a ritrovare uno tra Spinazzola ed Olivera che stanno spingendo molto per una convocazione contro la squadra comasca, con l’Italiano che dovrebbe anche tornare tra i titolari, Conte sembrerebbe non intenzionato a far meno di Anguissa, nonostante un ammonizione del centrocampista nella partita di domani potrebbe costargli lo scontro diretto contro l’Inter al Maradona, visto la diffida rimediata allo stadio Olimpico nel pareggio 2-2 contro la Lazio.

Ancora una volta Conte è pronto a schierare Anguissa, pur prendendosi un rischio, non dando quindi possibilità né a Gilmour e né a Billing di giocare dal 1 minuto.

Inoltre tra gli altri infortunati si registrano i nomi di David Neres e Pasquale Mazzocchi.

Riuscirà la squadra di Conte a battere il Como?