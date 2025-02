Piove sul bagnato in casa Napoli, si ferma anche un altro giocatore!

La trasferta di Como non sarà semplice per i partenopei, complici le molte assenze tra infortuni e diffidati.

Il Napoli dovrà fare a meno di molti suoi punti di riferimento per la trasferta in quel di Como.

Tra gli assenti certi ci sono Neres e Mazzocchi che ha appena rimediato un infortunio riguardante una lesione distrattiva del muscolo soleo.

Olivera e Spinazzola invece spingono per tornare in campo già da questa giornata di campionato.

Per quanto riguarda Anguissa, il centrocampista ha rimediato una diffida nella partita contro la Lazio ed un altro cartellino giallo nella trasferta di Como ai danni del centrocampista, costerebbe caro al Napoli che per somma di ammonizioni non lo potrebbe poi utilizzare nel big match scudetto, al Maradona contro l’Inter.

Conte pensa al doppio play con Lobotka e il ritorno di Gilmour da titolare oppure il debutto di Billing.

Staremo dunque a vedere quale modulo schiererà Antonio Conte per la sfida contro un Como sempre più rivelazione di questo campionato e con un mercato estivo e di gennaio folle.

Chi vincerà? Dove possono arrivare Napoli e Como?