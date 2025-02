Napoli-Inter: Trasferta vietata per i residenti in Lombardia.

fonte foto: Dazn

È arrivata l’ufficialità del provvedimento che vieta ai tifosi residenti nella regione Lombardia di accedere allo stadio Maradona per assistere al match scudetto tra Napoli ed Inter.

Si tratta di un divieto di trasferta attuato per reciprocità, difatti anche nel match di andata a San Siro ai tifosi residenti in Campania era stato vietato l’accesso allo stadio.

Intanto si attende con ansia l’orario in cui si dovrebbe giocare questo scontro diretto, che ci dirà tanto in termini di scudetto.

Secondo molte indiscrezioni la data dovrebbe essere sabato 1 Marzo alle 18, visto che l’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord ed Inter si giocherà Martedì 4 marzo, ma ancora si attende l’ufficialità della Lega Serie A in merito alla decisione ufficiale.

Intanto allo stadio Maradona è già tutto sold out nonostante non si sappia né la data né l’ora in cui si giocherà il match.

Chi vincerà questa partita?