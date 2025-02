La bellissima iniziativa del Como: Birra gratis a tutti i tifosi del Napoli!

Como-Napoli non sarà solo una semplice partita ma una bellissima sfida dentro il terreno di gioco e non solo.

A risposta di alcuni cartelloni offensivi esposti in settimana contro Napoli e i napoletani la società del Como e parte dei suoi tifosi si dissocia completamente.

La società però oltre a dissocciarsi da questo spicchio di tifosi ha deciso di offrire una birra gratis a tutti i tifosi del Napoli presenti allo stadio.

La bellissima iniziativa sarà utilizzata solo in vista di questa partita come ringraziamento per il match di andata tra Napoli e Como, terminato 3-1 per i partenopei, e per l’accoglienza calorosa riservata ai tifosi comaschi e alla società allo stadio Maradona.

Questa iniziativa era stata preannunciata già subito dopo il match d’andata e poi ridiscussa in settimana. Adesso è finalmente ufficiale, il Como offrirà una birra a tutti i tifosi del Napoli presenti allo stadio.

La birra gratis però, sarà destinata solo ai tifosi di maggiore età presenti nei settori Curva Ovest e Curva Ospiti dello stadio Sinigaglia di Como.

Inoltre per ritirare la birra gratis bisognerà presentarsi entro la fascia oraria tra le 10.30 e le 11.30 al punto in cui verrà data la birra e ritirarla entro le 12.00 con un coupon che verrà rilasciato all’entrata dopo aver verificato i titoli d’accesso e aver completato i controlli di sicurezza.

La società del Como augura a tutti i suoi tifosi e ai tifosi ospiti di passare una giornata fantastica al segno dello sport e del legame tra tifoserie che è il motivo principale di questa iniziativa.