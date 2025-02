A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo’ è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Conte è obbligato a utilizzare Spinazzola per sostituire Mazzocchi, mi sembra la scelta obbligata. Il Napoli sta avendo poca fortuna in questo periodo: i giocatori sulla sinistra si stanno eliminando a vicenda e questo sicuramente è un problema.

Nico Paz? E’ un folletto che svaria da tutte le parti, e sarà interessante vederlo nel ruolo di falso nueve. Sono sicuro che Conte si sia preparato per fronteggiare l’imprevidibilità dell’attaccante argentino.

Fabregas ha detto che Conte è il migliore a sistemare squadre in crisi? Penso lo dica un po’ la sua carriera, ma ha anche detto che l’allenatore azzurro non considera altre opzioni oltre la vittoria.

Bisogna dare un’occhiata al calendario di questa giornata: molte partite sembrano facili da pronosticare, e invece le insidie ci sono per tutti e non soltanto per il Napoli. Fondamentale tornare alla vittoria a Como. E poi c’è l’Inter, che ha avuto un buon sorteggio in Champions trovando la parte del tabellone con meno big, però questo consente alle rivali del Napoli di approfittare della convinzione dei nerazzurri di poter andare fino in fondo alla Champions League. Questo comporterà comunque delle scelte da parte di Inzaghi, anche se non mi aspetto sorprese dalla partita contro il Genoa di sabato“.