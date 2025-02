De Paola: “Dal Como per il Napoli tutte le partite saranno finali, deve vincere altrimenti scatta l’allarme”

Il giornalista Paolo De Paola è stata intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb nel corso del programma Maracanà. Si è parlato del Napoli, della sfida contro il Como di domenica e del periodo di forma non ottimale degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli nelle ultime tre ha pareggiato sempre, ma da domenica ogni partita diventa una finale. Deve vincere e se non dovesse farlo scatterebbe l’allarme. Il Como è una squadra ostica, ha fatto un ottimo mercato a gennaio e la svolta con la Fiorentina mi ha fatto pensare che il Como sia più forte di quanto visto fino ad ora. Il problema del Napoli per questa partita è la fascia sinistra”.