Como-Napoli, in attacco si punta ancora su Raspadori, le probabili formazioni

Nella giornata 26 di questa Serie A il Napoli guidato da Antonio Conte si appresta ad affrontare fuori casa il Como di Cesc Fabregas.

Agli azzurri serve necessariamente una vittoria al Sinigaglia dopo gli ultimi 3 pareggi e lo scontro diretto con l’Inter in vista per la prossima giornata.

SULLE FORMAZIONI

NAPOLI Antonio Conte è pronto a schierare un 3-5-2 con diverse modifiche. In porta pronto Meret, mentre per la difesa ci sono Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo, sulle fasce agiranno da un lato Politano, che torna dal primo minuto, e dall’altro Spinazzola prova a convincere Conte per una chance da titolare. Al centro ci saranno i soliti tre, Lobotka, McTominay e Anguissa, ma occhio a quest’ultimo che è diffidato. In attacco Conte si affida nuovamente alla coppia Lukaku- Raspadori.

COMO Cesc Fabregas invece schiererà un 4-3-3 o un 4-3-2-1. In porta pronto Butez, mentre in difesa ci saranno, da destra verso sinistra: Smolcic, la coppia centrale composta da Goldaniga e Dossena, e Valle sulla sinistra. A centrocampo ci saranno Da Cunha, Perrone e Caqueret, con quest’ultimo insidiato da Fadera. Il trio d’attacco si prepara con il falso nueve, con Strefezza, Paz e Diao pronti a dare problemi alla difesa azzurra.

PROBABILI FORMAZIONI

Como (4-3-3): Butez; Smolcic; Goldaniga; Dossena; Valle; Da Cunha; Perrone; Caqueret; Strefezza; Paz; Diao Indisponibili: Sergi Roberto; Vojvoda; Van Der Brempt; Dele Alli; Azon; Gabrielloni Diffidati: Moreno; Vojvoda

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Politano; Mctominay; Lobotka; Anguissa; Spinazzola; Lukaku; Raspadori. Indisponibili: Olivera; David Neres Diffidati: Anguissa