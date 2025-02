L’Udinese passa in vantaggio al Via del Mare grazie al rigore trasformato da Lorenzo Lucca. L’arbitro Bonacina, richiamato al VAR, giudica da rigore il la gomitata subita da Lovric, anche se dalle immagini sembrava decisamente involontaria. Dagli undici metri si presenta Lucca che, dopo aver litigato con i suoi compagni di squadra per chi avrebbe dovuto calciare, lascia partire un tiro imparabile e arriva in doppia cifra.

L’attaccante esulta da solo, il resto della squadra resta ferma sul posto quasi ignorandolo. Runjaic, che aveva indicato per calciare il rigore Thauvin, rigorista dell’Udinese, non prende bene la decisione di Lucca e sostituisce il centravanti dopo 5′ dalla trasformazione del penalty. Un gol che farà discutere sia per il fallo originario che per quanto accaduto successivamente.