UFFICIALE – Pesante tegola per Inzaghi, fuori un titolarissimo per Napoli-Inter. I dettagli

Pesante tegola per Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter. Il tecnico dei nerazzurri, infatti, perde per infortunio uno dei suoi titolarissimi. Si tratta del portiere Yann Sommer, che ha rimediato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. A comunicarlo è la società meneghina sul proprio sito ufficiale. Stando a quanto riportato da Sky Sport, lo svizzero rimarrà fuori per circa un mese, saltando così anche il big match del Maradona, in programma per il weekend del 2 marzo.

“Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”.