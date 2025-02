Trevisani: “Vi svelo il possibile sostituto di Lukaku, gioca in Francia”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare del probabile sostituto di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“Evann Guessand del Nizza, ivoriano di passaporto, Ajaccio è il posto dove è nato, è un ragazzo molto molto forte. Ha 23 anni, ha grandi doti tecniche, sa fare gol in tutti i modi, destro, sinistro e colpo di testa. È un attaccante di quelli che a fine stagione trovi anche con 5-6 assist. Guessand è davvero molto forte, per me può fare l’erede di Lukaku al Napoli”.