Sky – Conte anticipa l’allenamento, il motivo. Le ultime sulle condizioni di Olivera e Spinazzola

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha svelato una novità nell’allenamento del Napoli proposta da Antonio Conte. L’allenatore, infatti, ha anticipato la seduta d’allenamento degli azzurri alle 12:30, così da adattarsi all’orario in vista della partita di domenica contro il Como, che inizierà proprio a quest’orario. Rimangono da valutare le condizioni dei due terzini Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. Tra i due, il più vicino al rientro sembra essere l’ex Roma, che potrebbe essere a disposizione per la trasferta comasca. Dal punto di vista tattico, invece, il tecnico sembra intenzionato a riproporre il 3-5-2 con il quale ha affrontato la Lazio, con Matteo Politano in campo dal primo minuto.