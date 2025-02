Si complica il quinto posto Champions: ecco il Ranking aggiornato

L’Italia rischia di non avere il quinto posto valido per la Champions League, come invece riuscì ad ottenere nella passata stagione. Dallo scorso anno infatti le prime due Nazioni del Ranking Uefa a fine stagione hanno diritto ad un ulteriore posto in Champions. L’Italia ha visto negli ultimi due giorni uscire dalla maggiore competizione europea Atalanta, Milan e Juve e la corsa ai primi due posti si è improvvisamente complicata. Al momento l’ Italia è terza dietro Inghilterra e Spagna che ha accumulato ulteriori punti di vantaggio con la Vittoria di ieri del Real contro il Manchester City.

Questo il Ranking aggiornato:

INGHILTERRA 20.892 (6/7)

SPAGNA 18.535 (6/7)

ITALIA 17.812 (4/8)

PORTOGALLO 16.050 (3/5)

GERMANIA 16.046 (5/8)