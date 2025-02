Scotto: “Bisogna fare molta attenzione al Como. Conte ritrova due uomini”

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha parlato del Napoli ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli: “Il Napoli non ha preso l’erede di Kvara, ma può aver trovato il sostituto in casa. Raspadori nell’ultimo turno ha confermato l’intesa con Lukaku e potrebbe trovare sempre più spazio. È il sostituto che non ti aspetti. Buone notizie per il Napoli con il recupero di Olivera e Spinazzola almeno in panchina con il Como. Mi aspetto di più da Mazzocchi già dalla prossima. Bisogna fare attenzione al Como, c’è grande entusiasmo dopo la Vittoria con la Fiorentina, Fabregas è un grande leader”.