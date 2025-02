Sacchi: “Conte al Napoli sta facendo un capolavoro. Ha una filosofia che sposo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del rendimento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

“Viene sempre prima il club, è la prima regola per far bene in una squadra. Conte è un mio caro amico, lo feci andare in Nazionale e lui mi chiese se poteva scrivere tutte le cose che stavamo facendo. Al Napoli sta facendo un capolavoro, andare in azzurro è stato un rischio, conosciamo il presidente De Laurentiis e sappiamo come è fatto ma sta facendo benissimo. Conte ha una filosofia: lavorare sempre di più per migliorare giorno dopo giorno. Questa è anche una mia filosofia”.