Romano – Osimhen, futuro lontano da Napoli. Ma le sue intenzioni sono ben chiare: la situazione

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha raccontato ad Sos Fanta la situazione di mercato di Victor Osimhen. Il bomber del Galatasaray, di proprietà del Napoli, lascerà gli azzurri a titolo definitivo con ogni probabilità nella prossima sessione di mercato. Tuttavia, la destinazione è ancora incerta, poiché il calciatore intende mantenere il suo lauto stipendio. Di seguito, le dichiarazioni del collega.

“Osimhen ha una clausola da 70/75 col Napoli, credo andrà via. Si continua a parlare tanto di Premier League, ma io tutta estate non ho mai spinto tanto su questa soluzione perché la priorità di Osimhen è quella di mantenere le condizioni del contratto di Napoli, da 11/12 milioni all’anno. Il Chelsea offriva 7/8. Il vero problema in Premier è stato quello, lui era pronto ad andare in Arabia Saudita. Poi i problemi sono sorti col Napoli, che ha provato ad alzare la cifra. Il desiderio di Osimhen era andare là per proteggere il contratto. Sarà una questione soprattutto economica, chi gli offrirà il contratto migliore“.