Pulisic risponde sulla presunta rottura con Conceiçao: “Mai litigato con il mister. Inaccettabile leggere certe bugie”

Christian Pulisic, calciatore del Milan, rompe il silenzio sulle voci che sono girate a proposito di una sua presunta rottura con il tecnico Sergio Conceiçao. Attraverso un comunicato diffuso dalla società, lo statunitense ha affermato che non c’è stato alcuno disguido tra lui e l’allenatore portoghese, e che leggere certe notizie false è inaccettabile. Di seguito, la nota integrale. “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.

