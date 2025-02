Marchetti: “No comment sui volantini dei tifosi del Como verso i napoletani”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Como-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Volantini tifosi Como contro i napoletani? Sembra potenzialmente una minaccia, è questo che preoccupa: dire che non si è benvenuti, ci si chiede cosa possa succedere. È la prima trasferta dopo sette in cui è permesso ai napoletani di seguire la squadra in trasferta, ed è questo che impensierisce. Magari si implementerà il servizio d’ordine e si proverà ad instradare i tifosi del Napoli verso percorsi sicuri ma è brutto che si arrivi a questo, dover arrivare scortati fa perdere il significato dello sport, sembra più un addestramento militare che non una partita di calcio. Caso Osimhen, il Napoli dalla giustizia sportiva è già stato assolto e faccio fatica ad immaginare nuovi elementi che possano emergere, quindi non credo ci siano estremi per poter riaprire il caso a livello sportivo. Il caso Juventus era diverso”.