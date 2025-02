La Repubblica – Napoli, l’ultima parola spetta al Gup prima del possibile per processo ad ADL

La Repubblica ha fatto il punto sulla richiesta di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli: “L’accusa – i piemme Cascini, Organo e Del Giudice – della Procura di Roma che ha avocato a sé l’inchiesta per competenza territoriale – non ci sono margini di dubbio: De Laurentiis dovrà difendersi dalle accuse di falso in bilancio in Tribunale per gli acquisti di Manolas e Osimhen. Ma non è ancora sicuro che il presidente del Napoli, il suo fido braccio destro Chiavelli e il club azzurro finiranno sotto processo. L’ultima parola spetterà infatti al Gup (Giudice dell’udienza preliminare), che in teoria potrebbe respingere la richiesta dei pm“.