Il Mattino – Napoli, il probabile processo verterà sulle strategie adottate dagli azzurri

Il Mattino ha analizzato la situazione legata al caso plusvalenze del Napoli e sulla richiesta di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli: “Ci sarà un probabile processo per mettere a fuoco le strategie del Napoli. Ha l’obiettivo di mettere a fuoco tre anni di gestione del club (dal 2019 al 2022), per verificare due operazioni di mercato messe a segno da parte della società azzurra. La Procura di Roma ha spedito ai gip la richiesta di rinvio a giudizio a carico del patron De Laurentiis e dell’ad Chiavelli. Falso in bilancio è l’accusa ipotizzata, in uno scenario investigativo che si è sdoppiato. Due i filoni su cui la Procura chiede un accertamento in aula: la storia dell’acquisto di Osimhen; le presunte plusvalenze fittizie (secondo i pm) nell’acquisto dalla Roma di Manolas (in una più ampia trattativa legata alla vendita ai giallorossi di Diawara)“.