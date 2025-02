Non una stagione troppo esaltate quella di Romelu Lukaku quest’anno con il Napoli, ma La Gazzetta dello Sport sottolinea che per somma di gol e assist ha già eguagliato quelli della scorsa stagione con la Roma: “In giallorosso aveva messo a segno 13 gol e 3 assist. Quest’anno è a 9 gol e 7 assist e mancano ancora diverse partite. Il fattore L che sta anche per leader, quello di cui il Napoli aveva bisogno per dimenticare l’ultimo anno e soprattutto la figura di Osimhen”.