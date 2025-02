Gazzetta – Anguissa titolare in Como-Napoli? Questa la decisione di Conte

Uno dei dubbi che più circola tra i tifosi partenopei per quanto riguarda Como-Napoli è l’utilizzo o meno di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, colonna dell’ingranaggio contiano, è tra i diffidati e in caso di giallo salterebbe il super big match Napoli-Inter. A tal proposito, è già arrivata la decisione di Antonio Conte, di cui parla La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. “Un diffidato è semplicemente un calciatore che non deve assolutamente sbagliare nulla, né un tackle, né un’entrata, men che meno un atteggiamento e Frank Anguissa, che nell’elenco c’è appena finito, è diventato suo malgrado l’argomento di discussione popolare e l’espresione d’una sottile forma di “paura” collettiva. Anguissa è un pilastro del Napoli, le ha giocate tutte, non ha nessuna intenzione di saltare l’Inter e, per Conte, neppure di negargli la sfida di Como, domenica prossima alle 12.30 […] però c’è sempre Billing, nel caso la partita richieda di intervenire, per togliere un po’ di stress alla gente e liberarla mentalmente a proiettarsi verso l’Inter. Con Anguissa in campo”.