Como-Napoli, vicino allo stadio Sinigaglia spuntano degli adesivi contro i tifosi napoletani. I dettagli

Como-Napoli segnerà il ritorno dei tifosi partenopei ad una trasferta dopo oltre due mesi dall’ultima, ovvero Torino-Napoli dell’1 dicembre. In questa partita, dovrebbe prendere vita un’iniziativa della società lariana: offrire una birra ai tifosi napoletani, per ringraziarli dell’ottima ospitalità in occasione della partita d’andata del Maradona. A tal proposito, scrive La Provincia di Como, dovrebbe presto arrivare un comunicato. Tuttavia, non tutti sembrano appprezzarla, anche a causa di vecchi accaduti in passato tra le due tifoserie, con tanto di furto di striscioni e di coltellate. Dunque, vicino allo stadio Sinigaglia, sono apparsi degli sticker rivolti ai supporters partenopei, recitanti “Pulcinella not welcome”.