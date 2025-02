Cm.com – Lang-Napoli, spunta un nuovo retroscena. Ecco perché la trattativa è saltata

Il portale Calciomercato.com ha svelato un retroscena relativo alla trattativa tra il Napoli ed il Psv per l’acquisto di Noa Lang. Nella sessione di mercato invernale, infatti, la dirigenza partenopea ha provato a prelevare il calciatore olandese in sostituzione del partente Khvicha Kvaratskhelia. È però arrivato un no secco, al quale vanno aggiunti dei dettagli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Noa segna e fa segnare, i numeri parlano da soli: 8 assist e 5 gol nell’attuale Eredivisie, 1 gol e 2 assist in Champions League. Punta l’uomo e lo salta, sempre. Un’ala vecchia scuola che può fare la differenza se messo nelle migliori condizioni. Peter Bosz lo ha liberato da compiti difensivi perché da lui vuole solo che liberi il suo talento nella metà campo avversaria. E proprio il tecnico olandese si era opposto alla sua cessione a gennaio quando era stato il Napoli a tentare il Psv con una proposta verbale da 25 milioni di euro, ovvero il doppio delle cifra sborsata dal club di Eindhoven per acquistarlo dal Bruges nell’estate del 2023. Erano i giorni della difficile ricerca azzurra di un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia, passato al PSG di Donnarumma e Luis Enrique”.