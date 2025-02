Cds – Napoli, Raspdori segna e corre tanto; contro la Lazio è il giocatore che ha corso di più

Il Corriere dello Sport ha analizzato i numeri di Giacomo Raspadori nella sfida contro la Lazio: “Jack più Rom, la formula nuova dell’attacco del Napoli, sembrava scritta nel destino. Leggere per credere l’opinione autorevole di Giacomo Raspadori (detto Jack), l’uomo del momento che dopo un lunghissimo viaggio a ostacoli dall’estate 2022, fatto di sistemazioni provvisorie o fuori ruolo in un 4-3-3 con centravanti di nome Osimhen e Lukaku, s’è preso la scena in un clic. È arrivata l’emergenza, Conte ha dovuto rispolverare dal cassetto dei ricordi il 3-5-2 e s’è ritrovato una seconda punta perfetta. Proprio lui, il signor Jack. Venticinque anni compiuti martedì alla ripresa, in campo, lavorando come e con Oriali: all’Olimpico contro la Lazio, nella sua terza partita da titolare in campionato dopo cinque mesi e mezzo, non ha soltanto segnato e messo lo zampino nell’azione dell’autogol di Marusic, ma ha pure corso come un mediano: 12.346 chilometri. Il secondo della squadra dietro il solito McTominay. Un giocatore completo e ritrovato, un Jack nella manica: la prima grande notizia. La seconda, invece, riguarda l’intesa con Lukaku: Rom gli ha offerto l’assist e i due hanno continuato a guardarsi e a cercarsi per tutto il tempo“.