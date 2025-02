Cassano: “Okafor sarebbe il sostituto di Kvara? Erroraccio del Napoli”

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto sul programma Viva El Futbol per parlare del Napoli e di Okafor. Ecco cosa ne pensa:

“Okafor? Il Napoli ha incassato 75 da Kvara, io sono convinto che se avesse offerto 40 milioni all’Atalanta più Raspadori avrebbe preso Lookman. Il nigeriano è pronto, fa la differenza e già conosce la Serie A. Okafor ha avuto delle difficoltà al Milan, ha fatto anche delle partite discretamente bene e non è male, però al posto del Napoli avrei agito diversamente. Quando senti l’odore del sangue e la possibilità di poter vincere lo scudetto devi azzannare adesso la preda, non aspettare l’estate. È stato un errore clamoroso non aver preso un giocatore di alto livello al posto di Kvaratskhelia”.