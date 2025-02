Alvino: “Il Como è una squadra tosta, chiedete alle altre big di A”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del match Como-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il prossimo turno sulla carta è favorevole ad Atalanta e Inter, non lo sarà per il Napoli. Il Como ha preso calciatori pronti a gennaio. Resto dell’idea che contro il Como è una partita dalle enormi difficoltà, è una squadra che ha perso immeritatamente contro Juventus e Milan. Anguissa in campo contro il Como ci va dal primissimo minuto. Conte lo rischia perché serve come il pane a questo Napoli”.